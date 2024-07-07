“معدومي الضمير والإنسانية”.. رسالة غاضبة من شريف إكرامي بعد وفاة أحمد رفعت

وجه شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رسالة غاضبة بعد وفاة أحمد رفعت نجم مودرن سبورت.

وكان أحمد رفعت قد أكد في آخر حوار تليفزيوني له مع الإعلامي إبراهيم فايق على أنه تعرض لأذى نفسي وظلم كبير من أحد المسئولين في مصر، والذي كان يسعى لتدمير مستقبله، وهو الأمر الذي أثر عليه وجعله يسقط في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري.

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وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أحمد رفعت مات بس كريستيان إريكسن عاش.. مات مع إن اللي عالجوه طلعوا كل يوم في البرامج يتكلموا ويطمنو الناس عليه، ويأكدوا لنا إن محدش قصر”.».

وأضاف: “رفعت مات مع إن الوزير راح بنفسه واطمن عليه واتصور معاه كمان عشان يطمنا أكتر”.

وتابع: “مات بعد تاكيد مسئولي ناديه أنه في طريقة للعودة للملاعب وأنهم عملوا معاه الواجب وزيادة”.

وأكمل: “طبعًا لكل أجل كتاب اللهم لا اعتراض، بس بردو لكل أجل سبب. إريكسين عاش عشان اتلحق من أول ثانية قلبه فيها وقف.. مش بعد نص ساعه”.

واستطرد: “إريكسن عاش عشان فيه قدسية لحياة الإنسان وصحته.. مش بنتاجر بيها.. عاش عشان في ناس بتشتغل بجد..ناس مسئولة عندها ضمير واحترام لنفسها ولمناصبها، مش ناس كل همها تبان كده”.

وأوضح: “إريكسن عاش لأن في ناس اشتغلت على كل حاجة عشان تنقذ حياة بني آدم..مش اشتغلت بس عشان تخلي مسئوليتها.. إريكسن عاش عشان محدش قهره نفسياً ولا ذله ولا اتحكم فيه ولا فمستقبله”.

واختتم: “يا رفعت للي أرحم من أي حد.. روح عشان حق اللي بيموت هنا يابني كام صورة على شوية تغريدات، ودمعتين في البرامج وأخرهم يومين تلاته وبس، ارتاح يابني وسيبنا هنا مع الأفاقين والمتاجرين معدومي الاحترام والضمير والإنسانية. ارتاح يا رفعت لعل وعسي موتك يكون سبب في صحيان ضمائر وذمم ماتت من زمن.. رحمك الله يا أحمد”.