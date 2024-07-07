لفتة رائعة من بلدية المحلة لـ أحمد رفعت قبل مواجهة المصري

في لقتة رائعة أعلن نادي بلدية المحلة عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل بلدية المحلة لمباراة المصري اليوم ومعه صورة للراحل أحمد رفعت، نجم مودرن سبورت والذي وافته المنية أمس السبت بعد تعرضه لوعكة صحية.

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وجاء تشكيل بلدية المحلة لمباراة المصري كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: نور الزموري، أحمد العش، هشام حافظ، عبد الرحمن سمانة.

خط الوسط: يوسف حسن، أحمد رضا، إينوك بنجامين.

خط الهجوم: إسلام مرزوق، حسام أشرف، أحمد مجدي كهربا.

من جانبه أعلن علي ماهر، مدرب فريق المصري البورسعيدي عن تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة، والذي جاء كالتالي..

محمود جاد لحراسة المرمى.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي.

خط الوسط: أمادو با، عمرو موسى، عبد الرحيم دغموم، حسين فيصل ، ميدو جابر.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.