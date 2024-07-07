"الحقيقة ضاعت بحلقة إبراهيم فايق".. ميدو يطلق تصريحات نارية ويطالب برحيل المسؤولين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

انتقد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، حلقة إبراهيم فايق حول وفاة اللاعب أحمد رفعت، معتبرا أن "ضيعت الحقيقة" وأن هناك العديد من المسؤولين في الرياضة لابد من رحيلهم ومعاقبتهم لدورهم فيما حدث.

وقال ميدو، خلال فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "واقعة أحمد رفعت فاضحة للجميع، من يدير الكرة المصرية غرباء عن الرياضة، في البداية كانوا مجرد وكلاء لاعبين وأصبحوا مسؤولين عن الكرة".

وأضاف: "ما حدث تسبب في وفاة شاب كل خطأه أنه وثق في مسؤولين ضحكوا عليه، واستغلوا طيبته وهو عايز يسافر ويحترف ويعمل فلوس، ومن الواضح أنه تعرض لضغوط نفسية وصلت إلى الاكتئاب".

وأكمل: "كان لا بد من إعادة تأهيل أحمد رفعت نفسيًا قبل العودة للمشاركة في المباريات من جديد، وأرى أنه عاد إلى الحياة مرة أخرى حاملًا رسالة معينة ومنح بعض الأشخاص أمانة عن واقعة تسببت في وفاة شاب مظلوم، بسبب جشع بعض المسؤولين الذين لا بد أن يكون مشهد أحمد رفعت الأخير لهم على الساحة الرياضية".

وأوضح: "مع الأسف حلقة الأمس التي تم تخصيصها لأحمد رفعت تسببت في ضياع الحقيقة وعدم إيصالها".

وتابع: "من الشخص المسؤول الذي خدع وزارة الشباب والرياضة وأخبرهم بأن سفر أحمد رفعت إلى الإمارات جاء بهدف المعايشة 3 شهور وليس الإعارة، هذا تزوير وخداع للجهات المعنية".

وأتم تصريحاته: "حق أحمد رفعت هييجي في اليوم اللي هنقف فيه قدام ربنا، وهناك مئات من الأندية واللاعبين تعرضوا للخداع، بسبب المسؤولين عن الإدارة، ومن وافق وخدع أحمد رفعت في البداية مشتركون في تدميره".

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