الساعي يقود تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يحل الفريق الأول لنادي الإسماعيلي، ضيفا ثقيلا على نظيره الزمالك، اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي، في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، اللمسات النهائية على خطة الإسماعيلي المناسبة لمواجهة الزمالك خلال المران الختامي أمس السبت.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى ومحمد نصر ومحمد عمار ومحمد دسوقي

خط الوسط: عمر الساعي وهشام محمد ومحمد عبد السميع وعبدالرحمن مجدي

خط الهجوم: إيريك تراوري وخالد النبريصي

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