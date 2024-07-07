"الظالم يلعب دور الضحية".. رسالة غامضة من محمد مجدي "أفشة"

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش عند السابعة من مساء يوم غد الإثنين ضمن منافسات الدوري.

وجاء نص الرسالة بحسب ما نشره "أفشة"، اليوم الأحد: "من أشد أنواع الظلم أن يلعب الظالم دور الضحية ويتهم المظلوم بأنه ظالم".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع