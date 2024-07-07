"الظالم يلعب دور الضحية".. رسالة غامضة من محمد مجدي "أفشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
وجه لاعب فريق الأهلي، محمد مجدي "أفشة"، رسالة غامضة عبر STORY نشرها عبر حسابه بمنصة انستجرام.
وجاء نص الرسالة بحسب ما نشره "أفشة"، اليوم الأحد: "من أشد أنواع الظلم أن يلعب الظالم دور الضحية ويتهم المظلوم بأنه ظالم".
ولم يكشف لاعب الأهلي لمن يوجه هذه الرسالة مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لربطها بملابسات وفاة لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت.
وتوفى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت صباح يوم أمس السبت.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش عند السابعة من مساء يوم غد الإثنين ضمن منافسات الدوري.
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