" ماحدش جاب سيرته".. مصطفى شوبير يدافع عن والده بعد وفاة أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

دافع مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن والده أحمد شوبير نجم الأحمر ومنتخب مصر السابق بعد توجيه اتهامات له بسبب أزمة وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وكتب مصطفى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل اليوم الأحد:" اتهامات اتهامات وخوض في ذمم بدون علم ولا أي دليل انتو مفرقتوش عن اللي ظلم رفعت في حاجة ودلوقتي بتتهمو ناس ظلم بأذي شخص بدون أي دليل حتي دي عايزينها أهلى وزمالك وتريند، أخو اللاعب طلع وقال اسأله فلان وذكر اسم الشخص".

وأضاف حارس الأهلي:" ووكيله كان قاعد وحصلت مواجهة بينه وبين الشخص اللي تم ذكر اسمه فين بقى اسم أحمد شوبير في جملة مفيدة؟.. ولا أخو رفعت ولا وكيله ولا المحامي بتاعه قال حاجة أو ذكر اسمه حتى زي ما المفبركين بيكتبه الترند عمى الناس والاتهامات الباطلة أي حد بيكتب أي حاجة الناس للأسف بتصدقها وخلاص ".

واختتم حديثه قائلا:" وياريت الناس اللي بتكتب ده درس لينا تبدأ ب نفسها الأول ومتظلمش حد تاني باتهامات باطلة بدون أي دليل لان كده أنت أول واحد متعلمش من اللي حصل وبتعيد الظلم بس بطريقة تانية استقيموا يرحمكم الله وسيبكم من الترند كلنا لله راجعون، أخيرًا ربنا يرحمك يا رفعت اكيد أنت في مكان أحسن لا تنسوه من صالح دعائكم ".

وتوفيّ أحمد رفعت في الساعات الأولى من أمس السبت بعد تدهور حالته الصحية أثر تعرضه لأزمة قلبية سابقة خلال مشاركته بمباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي.

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