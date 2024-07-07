أشرف صبحي يُعلن تشكيل لجنة قانونية لكشف ملابسات وفاة أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن وزير الرياضة، أشرف صبحي، أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لكشف ملابسات وفاة لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت.

وأشار صبحي في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، إلى أن اللجنة ستضم مستشارين وقضاة على أعلى مستوى لبحث كل النتائج بشكل عاجل.

وأوضح وزير الرياضة، أن اللجنة لن تكون طرفًا في الأمر ولكن سيكون لديها جزء إداري ورقابي.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في وقت لاحق، عبر بيان رسمي إصدار أشرف صبحي قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

و أصدر وزير الشباب والرياضة، بحسب البيان ذاته، قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادي مودرن سبورت والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية في هذا الشأن.

وأتم الوزارة البيان بأنها ستُعلن فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن.

وتوفى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت صباح يوم أمس السبت.

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