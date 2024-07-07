"حداداً على رفعت".. المصري البوسعيدي يعتذر عن تغطية مباراته اليوم بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

في لافته إنسانية، أعتذر نادي المصري البورسعيدي عن تغطية مباراة الفريق الأول لكرة القدم اليوم أمام بلدية المحلة بعد وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر.

وكتب الحساب الرسمي لنادي المصري البورسعيدي عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " :"نعتذر لمتابعينا على الحسابات الرسمية للنادي المصري عن عدم متابعة مباراة اليوم أمام بلدية المحلة حداداً على وفاة فقيدنا وفقيد الرياضة المصرية الكابتن أحمد رفعت رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. نسألكم الدعاء".

وكان أحمد رفعت تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت يوم 11 مارس الماضي، وسقط خلال أحداث اللقاء مغشيا عليه في الدقيقة 88، وتوفي على أثرها صباح أمس السبت.

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