"بصورة أحمد رفعت" التشكيل الرسمي لبلدية المحلة اليوم أمام المصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

أعلن أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة التشكيل الأساسي لمواجهة المصري البورسعيدي عصر اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وصمم البوستر الخاص بتشكيل بلدية المحلة اليوم بصورة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والذي توفي أمس السبت بعد تدهور حالته الصحية.

وضم تشكيل البلدية لمباراة اليوم كلا من:

حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: نور الزموري - أحمد العش - هشام حافظ - عبد الرحمن سمانة.

خط الوسط: يوسف حسن - أينوك بنجامين - أحمد رضا.

خط الهجوم: أحمد مجدي كهربا - إسلام مرزوق - حسام أشرف.

اقرأ أيضًا:

"الظالم يلعب دور الضحية".. رسالة غامضة من محمد مجدي "أفشة"

" ماحدش جاب سيرته".. مصطفى شوبير يدافع عن والده بعد وفاة أحمد رفعت