شوبير: نادي فيوتشر لم يقصر مع رفعت.. وقلبي واجعني عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

طالب الإعلامي أحمد شوبير، بفتح تحقيق في أسباب وفاة أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر، أمس السبت، بعد سقوطه مؤخرا في الملعب خلال مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري، رغم خضوعه للفحوصات الطبية وشفائه وخروجه من المستشفى.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "لو فيه أي حقوق قانونية، أو وجود نوع من أنواع التقصير لازم يتاخد على فور في حق الراحل أحمد رفعت، ولابد من فتح تحقيق".

أضاف: "اللي أنا أعرفه أن نادي فيوتشر، برئاسة وليد دعبس، لم يقصر مع أحمد رفعت، وفعلوا كل ما بوسعهم، من أجل شفاء اللاعب".

أكمل: "أحمد رفعت كان شخص جميل، وأنا قلبي واجعني عليه أوي، وكلنا شفنا الأندية كلها الأهلي والزمالك والمصري وفيوتشر والوحدة الإماراتي كله بينعيه".

وأتم تصريحاته: "الأمور صعبة، واللي انا عاوز أقوله وهذا الكلام موجه لكل المسئولين، وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة، لازم لجنة طبية على أعلى مستوى، لأننا مش عاوزين نكرر المأساة دي تاني".

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