غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش عند السابعة من مساء يوم غد الإثنين ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.

ويغيب عن صفوف الأهلي خلال اللقاء محترفه الجنوب أفريقي بيرسي تاو، التونسي علي معلول وحارسي المرمى مصطفى مخلوف وحمزة علاء للإصابة، فيما يغيب أحمد نبيل "كوكا"؛ لتواجده مع المنتخب الأولمبي بمعسكره التحضيري لأولمبياد باريس2024.

ويدخل فريق الأهلي المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز 11 برصيد 35 نقطة.

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