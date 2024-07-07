شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس إراحة الشناوى أمام الطلائع والدفع بـ مصطفى شوبير والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 02:45 م

يدرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، إراحة محمد الشناوى قائد الفريق من المشاركة فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

ويرغب كولر فى منح الفرصة لمصطفى شوبير حارس الفريق للمشاركة بشكل أساسى، فى ظل عملية التدوير التى يجريها جهاز الأهلى بين كافة اللاعبين فى كل المراكز لمحاربة الإجهاد وضغط المباريات.

ويختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم باستاد مختار التتش، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً بأحد الفنادق.

ويستعيد الأهلى جهود الثنائى أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر في قائمة مباراة الطلائع بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب الثنائى عن مواجهة الداخلية الأخيرة بعد الحصول على الإنذار الثالث في لقاء الطلائع.



مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.