شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب إيهاب جلال أمام الزمالك قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الاسماعيلى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى لاستغلال النقص العددى لدى الزمالك والعمل على تحقيق الفوز وتعويض الخسارة أمام سيراميكا والمصرى البورسعيدى، لاسيما أن إيهاب جلال عقد عدة جلسات مع لاعبي الدراويش لدراسة نقاط القوة والضعف لدى الزمالك، والتحدث عن مدى أهمية المباراة، من حيث النقاط، وكذلك أهميتها للجماهير، كونها "قمة أولاد العم" وسيعمل كل فريق على تحقيق الفوز وإثبات جدارته أمام الآخر.

وسبق والتقى إيهاب جلال بنادى الزمالك فى 18 مباراة سابقة خلال قيادته لـ6 فرق مختلفة هى: بيراميدز، المصرى، الإسماعيلى، كهرباء الإسماعيلية، مصر المقاصة وتليفونات بنى سويف، ونجح إيهاب جلال، خلال الـ18 مواجهة، فى تحقيق 4 انتصارات وخسر 10 مباريات وتعادل 4 مرات، وسجلت فرق إيهاب جلال 17 هدفاً فى شباك الزمالك، بينما استقبلت شباكها 28 هدفاً آخر.

وجاءت مواجهات إيهاب جلال أمام الزمالك كالتالى:

مع بيراميدز موسم 2022

ـ خسر 3/2

مع الإسماعيلي موسم 2021

ـ خسر 2/0

ـ خسر 1/0

مع الاسماعيلى 2024

0/0

مع مصر المقاصة

في موسم 2020

ـ خسر 4/1

ـ خسر 1/0

فى موسم 2017

ـ فاز 2/0

ـ فاز 1/0

فى موسم 2016

ـ خسر 3/1

ـ تعادل 2/2

فى موسم 2015

فاز 2/1

خسر 3/1

مع المصرى موسم 2019

ـ فاز 2/1

وفى 2022 تعادل 2/2

مع تليفونات بني سويف موسم 2014

ـ خسر 2/1

ـ تعادل 0/0

مع كهرباء الإسماعيلى فى موسم 2007

ـ خسر 3/0

أخر مباراة جمعت ايهاب جلال بالزمالك كانت فى 19 فبراير 2023 مديراً فنياً للإسماعيلى وتعادل سلبياً.