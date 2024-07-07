شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن عدم متابعة مباراة بلدية المحلة حداداً على أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي المصري، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم متابعة وتغطية مباراة الفريق البورسعيدي اليوم أمام بلدية المحلة فى الجولة 30 بالدوري عبر الحسابات الرسمية، وذلك حداداً على أحمد رفعت لاعب الفريق السابق.

وأصدر مجلس إدارة النادي المصري بياناً رسمياً ينعي خلاله لاعبه السابق أحمد رفعت، والذي توفي في الساعات الأولى من فجر السبت بعد تدهور حالته الصحية.

وجاء بيان المصري كالتالي:

مجلس إدارة النادي المصري ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة نجمه السابق وفقيد الرياضة المصرية الكابتن أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر والذي وافته المنية صباح السبت.

والنادي المصري إذ ينعى الفقيد الغالي، فإنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرياضة المصرية ولأسرة الفقيد في مصابهم الأليم ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وسائر محبيه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

ويحدد مسئولو مودرن سبورت موعد ومكان عزاء أحمد رفعت لاعب الفريق الراحل، والذي ودع عالمنا فجر أمس السبت، بعد توقف القلب وتدهور حالته الصحية، وذلك خلال ساعات.

وقرر مسؤولو مودرن سبورت أن يقام العزاء بشكل مبدئي الثلاثاء المقبل بالقاهرة، وذلك بعد الانتهاء من مراسم الجنازة التى أقيمت أمس.

وتدهورت الحالة الصحية لـ أحمد رفعت على أثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.