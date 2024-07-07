شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق كهربا بمباراة الأهلى والطلائع وتجهيزه لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

تضاءلت فرص لحاق محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الأهلى، بمباراة فريقه أمام طلائع الجيش بالدوري، بسبب انتظامه فى التدريبات الجماعية اليوم، عقب انتهاء أزمته مع مارسيل كولر مدرب الفريق.

ويرغب كولر فى تجهيز كهربا لمواجهة بيراميدز الجمعة المقبل، والتى تعد مباراة مصيرية فى رحلة الأهلى للحفاظ على لقبه كبطل للدوري.

وعقد مارسيل كولر جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا قبل انتظامه فى التدريبات الجماعية اليوم، أخطره خلالها بضرورة الالتزام فى التدريبات الفترة المقبلة حتى يضمن استعادة موقعه فى التشكيل الأساسى للأهلى.

ولم يستكمل كهربا مران الغائبين عن مواجهة فاركو الأخيرة بداعي الإجهاد، ما أغضب كولر الذي قرر استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية، واستبعاده أيضًا من قائمة مواجهة طلائع الجيش، مساء الاثنين الماضي، بالمباراة المؤجلة من الجولة 13 بالدوري المصري، وأخيرًا من مباراة الخميس أمام الداخلية، قبل أن يعلن في المؤتمر الصحفى عودة اللاعب للتدريبات الجماعية اليوم الأحد.

يختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم باستاد مختار التتش، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً بأحد الفنادق.



ويستعيد الأهلى جهود الثنائى أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر في قائمة مباراة الطلائع بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب الثنائى عن مواجهة الداخلية الأخيرة بعد الحصول على الإنذار الثالث في لقاء الطلائع.



مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.