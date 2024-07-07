شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن مواعيد اختبارات الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف نادي بيراميدز عن موعد اختبارات اللاعبات الجدد لقطاع الكرة النسائية بالنادي. وتقرر أن تكون الاختبارات أيام 7 و9 و11 يوليو الجاري باستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.
وتقرر أن تكون الاختبارات لمواليد 2005 فما فوق الساعة 4:30 عصرا، ومواليد 2006 وحتى 2008 الساعة 6:00 مساء.
كما تقرر أن تكون اختبارات مواليد 2009 وحتى 2011 عند الساعة 7:30 مساء، ومواليد 2012 وحتى 2016 بداية من الساعة 9 مساء، وذلك على مدى الأيام الثلاثة المحددة للاختبارات.
وكشف نادي بيراميدز عن أن هناك اختبارات أخرى ستكون في عدد من محافظات الجمهورية وسيتم الإعلان عن مواعيدها خلال الأيام المقبلة.
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