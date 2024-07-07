شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 02:00 م

يستعد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اليوم، الأحد، لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة المقرر إقامتها باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلى 4.50 مليون يورو

وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك فريق الإسماعيلي، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط،والتقدم فى جدول الترتيب.

وعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق الإسماعيلى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان استعادة الانتصارات المحلية.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.