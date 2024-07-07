شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصري أمام بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيلته المختارة لخوض مباراته أمام بلدية المحلة والمقرر إقامتها فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري.

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، أمادو با، عمرو موسى كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، عبد الرحيم دغموم، حسين فيصل، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء، محمد شحاتة، محمد الشامي، معتز زدام، محمود حمادة ، يوسف الجوهري، سمير فكري، صلاح محسن، حسن علي، وإيزي إيميكا.