شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة لليوم السابع: التحقيق فى وفاة أحمد رفعت حرصا على مصلحة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 03:17 م

أكد محمد الشاذلى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحى قرر فتح التحقيق فى وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذى توفى بعد صراع مع المرض بعد تعرضه لأزمة فى القلب، للوقوف على ملابسات الوفاة.

وقال شاذلى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن التحقيق هدفه العدالة حرصا على سلامة كل اللاعبين، ودعمهم ومساندتهم داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور أشرف صبحي أمر بفتح التحقيق لمعرفة الأسباب التى أدت إلى الوفاة، على أن تكون اللجنة من المتخصصين للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لكافة المستندات الخاصة بسفر اللاعب.

وأصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادى مودرن سبورت والاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن.

وسوف تعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن.