شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة الاسماعيلى في الجولة الثلاثين من بطولة الدورى التي تقام اليوم باستاد القاهرة.. نرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن المباراة..

س: ما موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى في الدورى؟



ج: تقام مباراة الزمالك والإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة باجولة الثلاثين من بطولة الدورى nile.

س: ما ترتيب الزمالك والإسماعيلى في جدول الدورى؟



ج: يحتل الزمالك المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 24.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 33.

س: ماذا فعل الزمالك والإسماعيلى فى آخر ظهور بالدورى؟



ج: شهدت آخر مباراة للزمالك في بطولة الدورى التعادل مع فاركو بهدف لكل فريق فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر الإسماعيلى من سيراميكا بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للدوري.

س: من هو حكم مباراة الزمالك والإسماعيلى؟



ج: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي في الجولة الـ30 من عمر بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدولي.



ويدير مباراة الزمالك والإسماعيلي تحكيميا أمين عمر ويعاونه أحمد حسام طه وأحمد بكر وجلال أحمد وعلى تقنية الفيديو محمود بسيوني ويعاونه سمير جمال.

س: ما التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلى؟



من المتوقع أن يخوض البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق بتشكيل مكون من: محمد صبحي فى حراسة المرمى، خط الدفاع محمد عاطف، حمزة المثلوثي، أحمد مجدي، عمر جابر، وخط الوسط نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، وفيما يخص خط الهجوم متوقع أن يعتمد جوميز على مصطفى شلبي، يوسف أوباما، إبراهيما نداي.

س: ما هى غيابات الزمالك والإسماعيلى فى المباراة؟

ج: يصل عدد غيابات الزمالك أمام الإسماعيلى إلى 14 لاعبا، وهم محمد عبد الرازق شيكابالا، مصطفى الزنارى، أحمد فتوح، محمد عواد، أحمد مصطفى زيزو، حسام عبد المجيد، الونش، محمد عبد الشافى، أحمد حمدى، سامسون أكينولا، ناصر منسى، سيف جعفر، محمد شحاتة، وزياد كمال.

ويغيب اللاعبون للأسباب التالية.. الونش وعبد الشافى وأحمد حمدى، فتوح، الزنارى، ناصر منسى، شيكابالا، سيف جعفر للإصابة، زيزو، حسام عبد المجيد و زياد كمال، و محمد شحاتة للانضمام للمنتخب الاولمبى، سامسون أكينولا، لعدم الوصول من بلاده، محمد عواد لأسباب فنية.

بينما يغيب عن الإسماعيلى كل من، أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزى وأحمد الشيخ للإصابة، وحمدى النقاز للإيقاف، بالإضافة إلى عبد الرحمن الدح وباسم مرسى ومحمد حسن للاستبعاد الفنى، ومحمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات للاستبعاد من تدريبات الفريق الأول.