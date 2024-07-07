شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف على عقوبات نهائى الكونفدرالية بعد وصول حيثيات الحكم والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، وصول حيثيات الحكم في العقوبات التي تم توقيعها على النادى بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية التي توج بها الأبيض بعد التغلب على نهضة بركان المغربى.

ووقع "كاف" عقوبات على نادى الزمالك، على خلفية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية، ومراسم تسليم الكأس والميداليات، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى باستاد القاهرة، وهي تغريم الزمالك 200 ألف دولار، ومنع حضور جماهيره فى مبارياته الأفريقية لمدة 4 مباريات- اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ.

ومن المنتظر أن يتقدم الزمالك باستئناف على الحكم بعد سداد الرسوم، و إعداد مذكرة بالرد على ما سيأتى في الحيثيات، و يمنح كاف الزمالك مهلة 3 أيام من تاريخ إصدار العقوبة، للتقدم بالاستئناف على الحكم.