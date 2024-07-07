شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية، منها مباريات الزمالك مع الإسماعيلى، وسيراميكا مع الجونة، والمصرى مع البلدية، وإعلان فريدة عثمان عدم مشاركتها فى الأولمبياد، وتأكيد اتحاد الكرة قانونية مشاركة الننى فى الأولمبياد.

الزمالك يواجه الإسماعيلي الليلة فى قمة "البحث عن الذات" بالدوري المصري

يصطدم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بنظيره الإسماعيلى في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دوري NILE)، في قمة أولاد العم للبحث عن الذات، حيث يبحث كل فريق في تلك المباراة عن تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط مهمة تساعد أي منهما في تحسين وضعه في جدول ترتيب مسابقة الدورى.

المصري البورسعيدى يستدرج بلدية المحلة اليوم فى برج العرب بالدوري

يلتقي فريق بلدية المحلة مع المصري البورسعيدى في الرابعة عصر اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري.

سيراميكا ضيفاً ثقيلاً على الجونة باستاد خالد بشارة فى الدوري الليلة

يستضيف فريق الجونة نظيره سيراميكا فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة يرغب فيها الفريق الساحلي لاستعادة الانتصارات بعد تعثره فى أكثر من مباراة الفترة الماضية، وآخرها الهزيمة من المصري 2 / 1 في مسابقة الدوري، حيث يقع حاليا فى المركز الـ13 برصيد 31 نقطة.

الأهلي ينهى ملف تمديد عقود السولية ومعلول.. وإبراهيم عادل وكوكا خارج مباراة بيراميدز

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الاهلى أنهى ملف تمديد تعاقد الثنائى عمرو السولية وعلى معلول لاعبى الفريق، موضحا أن يوسف أيمن هو الصفقة الأولى للمارد الأحمر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اتحاد الكرة يؤكد قانونية مشاركة محمد الننى مع المنتخب الأولمبى فى باريس

أكد مسئولو اتحاد الكرة أحقية محمد الننى فى المشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024 بعدما تم قيده فى القائمة النهائية للفراعنة فى المحفل الكبير.

شوبير يكشف تفاصيل زيارته لـ أحمد رفعت وسبب غضب والدته فى حضور مصطفى

كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل زيارته للراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذى وافته المنية صباح أمس السبت. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أحمد صديق مصطفى ابنى ولما وقع قررنا نزوره فى المستشفى، وفعلا روحنا وكان بدأ يفوق ويبدأ مرحلة التعافى التدريجى".

فريدة عثمان بطلة السباحة تعلن عدم مشاركتها فى أولمبياد باريس

أعلنت بطلة السباحة العالمية فريدة عثمان عدم مشاركتها فى منافسات أولمبياد باريس 2024، وذلك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.