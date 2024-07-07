شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى أبرز 10 غيابات فى الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 02:30 م

يواجه الزمالك نظيره الاسماعيلى في السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من، أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزى وأحمد الشيخ للإصابة، وحمدى النقاز للإيقاف، بالإضافة إلى عبد الرحمن الدح وباسم مرسى ومحمد حسن للاستبعاد الفنى، ومحمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات للاستبعاد من تدريبات الفريق الأول.

ويحتل الزمالك المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 24.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 33.