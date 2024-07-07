شكرا لقرائتكم خبر عن "لن ننساك".. لاعبو المصري يظهرون بصورة أحمد رفعت ودقيقة حدادا قبل مواجهة البلدية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 04:05 م

ظهر لاعبو النادي المصري بقميص يحمل صورة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، قبل انطلاق مباراة بلدية المحلة بالدوري، كما وقف لاعبو الفريقين والأجهزة الفنية دقيقة حدادا على روح اللاعب الراحل قبل انطلاق المباراة.

وأعلن النادي المصري، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم متابعة وتغطية مباراة الفريق اليوم البورسعيدي اليوم أمام بلدية المحلة في الجولة 30 بالدوري عبر الحسابات الرسمية، وذلك حداداً على أحمد رفعت لاعب الفريق السابق.

أصدر مجلس إدارة النادي المصري بياناً رسمياً ينعي خلاله لاعبه السابق أحمد رفعت، والذي توفي في الساعات الأولى من فجر السبت بعد تدهور حالته الصحية.

وجاء بيان المصري كالتالي:

مجلس إدارة النادي المصري، ينعى بخالص الحزن والأسى وفاة نجمه السابق وفقيد الرياضة المصرية الكابتن أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر والذي وافته المنية صباح السبت.

والنادي المصري إذ ينعى الفقيد الغالي، فإنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرياضة المصرية ولأسرة الفقيد في مصابهم الأليم ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وسائر محبيه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.