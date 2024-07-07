شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف طلبة وجنى على يمثلان منتخب القوس والسهم فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للقوس والسهم اختيار يوسف طلبة وجنى علي لتمثيل المنتخب المصري في منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة فى باريس، والمقرر لها فى الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن ينتظم يوسف طلبة وجنى علي في معسكر مغلق خلال الأيام القليلة المقبلة تحت إشراف الدكتور ماجد محيي المدير الفني للمنتخب وتواجد الخبير الإيطالي ألبرتو زجامي، لتجهيز ثنائي المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس.

ومن المقرر أن تسافر بعثة منتخب القوس والسهم إلى فرنسا يوم 21 يوليو الجاري للمشاركة في أولمبياد باريس، وسيرافق البعثة أحمد سامح عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، و الدكتور ماجد محيي المدير الفني للمنتخب.

ويسعى اتحاد القوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر لتوفير كافة الإمكانيات للاعبي المنتخب قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.