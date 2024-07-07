شكرا لقرائتكم خبر عن 121 مباراة جمعت الزمالك والإسماعيلى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 04:30 م

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الاسماعيلى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

التقى الزمالك مع الإسماعيلى في 121 لقاء قبل مباراة الليلة، حقق الفارس الأبيض 55 فوزا وحقق الدراويش 33 فوزا، وانتهت 33 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وسجل هجوم الزمالك 154 هدفا وسجل هجوم الإسماعيلى 123.

انتهت آخر مباراة جمعت الزمالك والاسماعيلى بالتعادل السلبى في الدور الأول لدوري هذا الموسم.

ويعد محمد صلاح أبو جريشة هداف الإسماعيلى فى الزمالك برصيد 5 أهداف، وعبد الحليم على هداف الزمالك فى الإسماعيلى برصيد 8 أهداف.

فيما يعد عبد الواحد السيد الأكثر مشاركة في كلاسيكو أولاد العم برصيد 19 مباراة

5-2 أكبر فوز للزمالك على الاسماعيلى بينما 5-3 أكبر فوز للإسماعيلى على الزمالك

مباراة الزمالك والإسماعيلى واحدة من أهم مواجهات الكرة المصرية عبر التاريخ، سواء فى بطولة الدوري العام أو كأس مصر، ومن الصعب تحديد نتيجتها إلا بعد صافرة نهاية اللقاء، فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة اللقاءات السابقة.