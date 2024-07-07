"ثلاثي هجومي".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره الإسماعيلي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحى.

خط الدفاع : محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – محمد السيد- مهاب ياسر.

خط الهجوم : ترافيس موتيابا - عمار ياسر- إبراهيما نداي.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، جمعهم من 23 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة من 29 مباراة خاضهم بالمسابقة.