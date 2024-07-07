زيزو ينتظم في معسكر منتخب مصر الأولمبي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، انتظام أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك اليوم الأحد في معسكر منتخب مصر الأوليمبي، ضمن الاستعدادات إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا لانتظام زيزو، وعلق: "زيزو هنا".

ويخوض المنتخب الأولمبي تحت قيادة مدربه البرازيلي ميكالي معسكر مغلق بالقاهرة يختتم الأربعاء المقبل قبل المغادرة إلى مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت استعدادا لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو .

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب المصري بالأولمبياد بمجموعة تضم منتخبات: إسبانيا، أوزبكستان، الدومينيكان.