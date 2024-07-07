تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل الفريق الفريق لمواجهة الزمالك، المقرر لها في السابعة مساء اليوم.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الزمالك، في إطار منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى، كمال السيد

خط الدفاع، محمد نصر، عماد حمدي، محمد دسوقي، عبد الكريم مصطفى

خط الوسط، محمد عبد السميع، هشام محمد، عبد الرحمن مجدي، مروان حمدي

خط الهجوم، خالد النبريصي، إيريك تراوري

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، عبد الله جمال، حاتم سكر، محمد عمار، محمد بيومي، محمد مخلوف، عمر الساعي، محمد خطار، عمر القط، نادر فرج.