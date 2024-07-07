"بعد الرحيل عن الريدز".. نجم ليفربول يقرر اعتزال كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكدت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن النجم الإسباني تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، قرر اعتزال كرة القدم.

وكتب فابريزيو رومانو الصحفي المختص في انتقالات اللاعبين بشبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "اتخذ لاعب برشلونة وبايرن ميونخ وليفربول ومنتخب إسبانيا السابق تياجو ألكانتارا، قرار اعتزال كرة القدم".

وأضاف رومانو: "تياجو يستعد لفصل جديد في كرة القدم، بعد عدة أشهر من التخطيط".

وكان ليفربول الإنجليزي أعلن رحيل تياجو ألكانتارا عن صفوف الفريق بشكل رسمي بنهاية الموسم الماضي.

وانضم ألكانتارا، إلى ليفربول في سبتمبر 2020، قادماً من فريق بايرن ميونخ الألماني، مقابل 22 مليون يورو.

وخاض ألكانتارا رفقة الريدز موال مسيرته 98 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وحقق اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً 3 بطولات رفقة الريدز، بواقع لقب لكلا من كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الدرع الخيرية وكأس الكاراباو.

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