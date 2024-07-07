"تحمل ما لا يتحمله بشر".. رسالة من زوجة محمود علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجهت زوجة محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة له عقب تعرضه لضغوط نفسية خلال السنوات الماضية.

وكتبت زوجة محمود علاء عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي عبر موقع "إنستجرام": "حبيت أقول لك قدام الناس كلها أن مفيش حاجة في الدنيا دي تستاهل زعلك، سلامك النفسي وراحتك النفسية وصحتك بالدنيا كلها، أنت عديت بضغط نفسي مش ممکن مخلوق يتخيله وقاومت كل الضغوط دي وتحملت ما لا يتحمله بشر".

وأضافت: "أقسم بالله لوحدك وبمساعدة ربنا وحده عديت شوية من الأزمة النفسية اللي مريت بيها طول الثلاث سنين اللي فاتوا، ربنا يحميك ويحفظك ويعوضك خير يا حبيبي ويخليك ليا وأولادنا وتفضل سند لينا طول العمر، ويارب ما أشوف فيك شر أبداً وأشوفك دايماً أحسن واحد في الدنيا أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه".