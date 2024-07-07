جماهير الزمالك تنعى أحمد رفعت من مدرجات ستاد القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير نادي الزمالك المتواجدة داخل مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم فريقها في مباراة الإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز، على نعى أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر، الذي وافته المنية أمس السبت، بعد تدهور حالته الصحية.

وقامت جماهير نادي الزمالك داخل مدرجات ستاد القاهرة، رفع لافتات تحمل صورة الراحل أحمد رفعت، وكتب عليها "الله يرحمك يارفعت في الجنة إن شاء الله".

ورحل أحمد رفعت عن عالمنا فجر أمس السبت الموافق 6 يوليو الجاري، إثر تدهور حاد في حالته الصحية، والتي نقل بعدها إلى المستشفى.

ويلاقي الزمالك نظيره الإسماعيلي اليوم، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.