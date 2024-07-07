شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا وريان يقودان هجوم سيراميكا أمام الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة الـ 30 الدوري المصري الدوري، وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: فيڤور اكيم - سعد سمير -رجب نبيل - خالد صبحي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صامويل أمادي - احمد القندوسي - محمد توني .

خط الهجوم: چون إيبوكا - أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - أحمد بيكهام - عبد الرحمن بودي - محمد فايز - احمد بلحاج - نور علاء - مروان عثمان - احمد القرموطي - محمد عادل.

ويحتل فريق الجونة المركز الـ13 فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز"دورى NILE" برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 وخسر 12 مباراة، حيث خاض 29 مباراة حتى الآن.

وفي المقابل، يتطلع سيراميكا لمواصلة انتصاراته في مسابقة الدوري، بعد فوزه الأخير على الإسماعيلي بهدف نظيف، من أجل مواصلة زحفه على التواجد في مركز متقدم بجدول المسابقة قبل انتهاء الموسم الحالي، حيث يتواجد سيراميكا في المركز السابع برصيد 40 نقطة.