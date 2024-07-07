شكرا لقرائتكم خبر عن النبريصى يقود هجوم الإسماعيلى أمام الزمالك.. وكمال السيد حارسا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، تشكيل الدراويش لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري، وجاء تشكيل الإسماعيلى لمواجهة الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: كمال السيد.

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، محمد نصر، عماد حمدى.

الوسط: هشام محمد، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، إيريك تراورى.

والهجوم: خالد النبريصى.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من: أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزى وأحمد الشيخ للإصابة، وحمدى النقاز للإيقاف، بالإضافة إلى عبد الرحمن الدح وباسم مرسى ومحمد حسن للاستبعاد الفنى، ومحمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات للاستبعاد من تدريبات الفريق الأول.