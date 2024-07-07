شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب إبراهيم عادل.. 22 لاعبا بقائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز. ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد فى الخامسة والنصف مساء الاثنين باستاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري. وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - وليد الكرتي خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي - مروان حمدي فيما يغيب الثنائي إبراهيم عادل ومحمود صابر المنضمين للمنتخب الأولمبي ورمضان صبحي للإيقاف.

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