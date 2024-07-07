شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الترسانة والجونة فى كأس مصر لأجل غير مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الترسانة والجونة فى دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، التى كان مقررا لها 11 يوليو الجارى، لأجل غير مسمى.

جاء ذلك بسبب الخلاف على ملعب المباراة، حيث كان مقررا إقامتها باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة، قبل قرار لجنة المسابقات بنقلها لجهاز الرياضة العسكرى، بسبب عدم وجود تقنية الفار في ملعب الترسانة، وهو ما رفضه مسئولو الأخير وطالبوا بانتداب لجنة لفحص الملعب للتأكد من صلاحيته لاستخدام الفار .

جاء القرار بتأجيل المباراة حتى يتم التأكد من صلاحية ملعب الترسانة لاستضافة المباراة أو نقلها لملعب آخر.