شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أحمد رفعت يوجه رسالة لوزير الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد رفعت، شقيق اللاعب أحمد رفعت، إن أخيه الراحل لم يكن بمثابة أخ ولكنه كان والد له ولأشقائه، رغم أن الفارق بينهم عامين فقط، مؤكدًا أن أحمد لم يتحدث إطلاقا عن مشاكله مع الأسرة أو أحد، فلم يسبب طيلة حياته إحراجا لأحد، أو يختلق مشاكل، فكان كتوما ودائمًا ما يعمل على حل مشاكله بنفسه دون أن يدخل أحد فيها.

وأضاف شقيق لاعب نادي فيوتشر، لـ"الخليج 365"، أنه يشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسبب تدخله في الأمر وفتح تحقيق فيما حدث مع أحمد، مؤكدًا أنه ليس لديه جديد يضيفه بشأن ما حدث لأحمد وتسبب في تعرضه للإصابة التي أصيب بها، غير أن التفاصيل عند النائب أحمد دياب.

وتابع شقيق رفعت، أنه يأمل أن تنجز وزارة الشباب والرياضة تحقيقها فيما حدث في حق أحمد وتسبب في إصابته أو كان له عامل في تعرضه للإصابة، حيث إنه يثق فيما تقوم به الأجهزة المعنية من تحقيقات موسعة في هذا الشأن، مؤكدًا أنه لا يرغب في الظهور الإعلامي وأنه لم يكن يعلم أحد بأنه شقيق اللاعب أحمد رفعت إلا بعد أن تعرض أحمد للإصابة في 11 مارس الماضى، ولكنه دائما ما يفتخر بشقيقه بسبب التضحيات التى قدمها لأسرته.