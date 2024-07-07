شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لم نقصر مع اللاعبين قبل الأولمبياد ونشكر الدولة لإنشاء المدينة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، أن مسئولى شركة العاصمة الإدارية يبذلون مجهودا كبيرا لتطبيق وتنفيذ رؤية وسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف صبحى، فى مؤتمر صحفى، أنه استفسر عن سبب نوع الأقمشة الخاصة بالبعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد باريس، إلا أنه تم إخطاره بأنها ملابس خاصة بمواصفات تناسب البعثة فى باريس.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن رؤساء الاتحادات الرياضية جنود مجهولة يبذلون جهدا كبيرا لدعم اللاعبين وتذليل أى عقبات فى مسيرتهم الرياضية.

وشدد وزير الرياضة على أن الوزارة واللجنة الأولمبية والبارالمبية لم يكن هناك تقصير منهم مع اللاعبين، فلا توجد بطولة أو معسكر لم نشارك به دعماً للأبطال.

ووجه أشرف صبحى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للتفكير المبكر لإنشاء المدينة الأولمبية التى تتسع مساحتها إلى 5 ملايين متر مربع.