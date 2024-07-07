شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إعلان الزي الرسمي للبعثة الأولمبية والبارلمبية المصرية فى باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، مؤتمر الإعلان عن الزي الرسمي للبعثة الأولمبية والبارلمبية المصرية في باريس 2024.

حضر المؤتمر، الذي عقد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مسئولي الوزارة ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارلمبية ورؤساء الاتحادات الرياضية و 200 لاعب ولاعبة من المشاركين فى أولمبياد باريس، أولمبي وبارالمبي، كما حضر المؤتمر أيضا عدد من مسئولي الشركات الراعية للبعثة المصرية فى الأولمبياد.

في البداية قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة كيان رياضي واحد وهناك تناغم وتجانس بين الجانبين. وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر لمسئولي الشركة الراعية لظهور البعثة المصرية فى الأولمبياد على أعلى مستوى، وتضم ملابس البعثة جزءا إبداعيا فى تصميم الملابس حتى تتناسب مع الأجواء المناخية فى باريس وقت إقامة المنافسات الأولمبية والبارلمبية.

وتوقع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تحصد البعثة المصرية ما بين 6 إلى 10 ميداليات أولمبية فى باريس 2024، مطالباً جميع اللاعبين ببذل أقصى ما لديهم خلال المنافسات لرفع اسم مصر عاليا بين الدول المنافسة.

من جانبه قدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، التهنئة للدكتور أشرف صبحي على حصوله على ثقة القيادة السياسية ليستمر فى منصبه وزيرا للشباب والرياضة.

وأكد المهندس ياسر إدريس أن الدعم المالي المقدم من وزارة الشباب والرياضة ساهم بشكل كبير في تنفيذ الخطط الفنية للجنة الأولمبية المصرية.

وكشف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن ملابس البعثة المصرية تم تنفيذها على أحدث الطرازات العالمية.

وقال المهندس ياسر إدريس، إن عدد اللاعبين المصريين المتأهلين للأولمبياد ارتفع إلى 149 لاعبا ولاعبة أساسي، وكان آخرهم لجين عبد الله لاعبة المنتخب المصري للسباحة.

فيما قدم الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، الشكر للشركات الراعية على توحيد الزي بين بعثة المنتخب الأولمبي والبارلمبية وهو أمر جيد للغاية ولأول مرة يحدث ذلك. كما قدم حسام الدين مصطفى الشكر للتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والبارلمبية وهي أمور غاية فى الأهمية تدفع الرياضة المصرية إلى الأمام.

واختتم الدكتور حسام الدين مصطفى تصريحاته مطالبا الجميع بدعم لاعبي ولاعبات البارالمبية خلال الدورة البارالمبية التي تقام في باريس 2024.