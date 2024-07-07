ابتسامة "بريطانيا العظمى" هذه الأيام.. رياضية

الرياص - اسماء السيد - سيلفرستون: بريطانيا "أمة رياضية" على مستوى "رياضة البطولة" و "رياضة الممارسة"، ولا يوجد ما يجعل هذا الشعب أكثر سعادة وشعوراً بالفخر أكثر من انتصار رياضي كبير، وهو الأمر الذي تحقق في يورو 2024، وفي الفورمولا واحد.

بالأمس (السبت) فعلها منتخب "الأسود الثلاثة" ونجح في إقصاء سويسرا من ربع نهائي "يورو 2024" بركلات الترجيح، أمام أعين الأمير ويليام ولي العهد البريطاني الذي كان في قمة سعادته، واليوم (الأحد) وفي قرية سيلفرستون التي تستضيف سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، فعلها لويس هاميلتون، وتوج بلقب الجولة البريطانية، محققاً عدداً من الأرقام القياسية التاريخية، منها فوزه بهذا السباق 9 مرات ليصبح لويس هاميلتون هو "الملك لويس التاسع".

فقد سطر هاميلتون اسمه في تاريخ سيلفرستون ليحرز الفوز أمام فيرستابن (الهولندي) وهو فأل حسن للإنكليز قبل مواجهة هولندا في قبل نهائي يورو 2024 الأربعاء المقبل.

كسر لويس هاميلتون سلسلة غياب طويلة عن الانتصارات امتدت لحوالي 945 يوماً، ليعود بأفضل أداء ممكن على حلبة سيلفرستون ويفوز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد متفوقاً على ماكس فيرستابن ولاندو نوريس سائقي ريد بُل ومكلارين على التوالي.

وتجاوز السائق البريطاني الرقم القياسي لمايكل شوماخر في أكبر عدد من الانتصارات على حلبة واحدة (8) مع فوزه الأول منذ السعودية 2021.

وقال هاميلتون الذي بكى عبر الراديو: "هذا يعني الكثير. شكرا للجميع".

لم يكن هاميلتون ليحلم بعودة إلى الانتصارات بطريقة أكثر روعة مما حدث له في سيلفرستون، فالانتصار في وطنك وأمام جمهورك لا يعادله أي شعور آخر، حيث احتفل برفع العلم البريطاني من السيارة بعد أن دخل التاريخ بفوزه 9 مرات بجائزة بريطانيا الكبرى.