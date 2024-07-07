من ضربة جزاء.. عبدالله السعيد يسجل هدف التعادل لـ الزمالك أمام الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز عبدالله السعيد هدف التعادل لـ الزمالك أمام الإسماعيلي في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل عبدالله السعيد هدف التعادل لـ الزمالك عبر ركلة جزاء في الدقيقة 77 بعدما أكدت تقنية الفيديو جود ضربة جزاء لصالح الأبيض بعد تدخل إريك تراوري على ناصر ماهر ، قبل أن يلجأ أمين عمر لمراجعة الحالة بالفيديو، قبل أن يؤكد وجود مخالفة بالفعل.

وكان الإسماعيلي سجل هدف التقدم في الدقيقة 69 بعد تسديدة سكنت شباك الزمالك قبل أن يرد الأبيض بهدف التعادل عبر ركلة جزاء.