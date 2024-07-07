لاعبو الزمالك والإسماعيلي يرتدون الشارة السوداء حدادا على روح "رفعت"

ياسر رشاد - القاهرة - يرتدي لاعبو الزمالك والإسماعيلي الشارة السوداء في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





حيث يرتدي لاعبو الفريقين الشارة السوداء حدادا على روح أحمد رفعت الذي وافته المنية أمس السبت بعد تعرضه لأزمة قلبية، ليرحل عن عالمنا بعمر يناهز الـ 31 عاما.



كان أحمد رفعت سقط بشكل مفاجئ يوم 11 مارس الماضي خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، قبل أن ينقل إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم، و يتعافى بعدها بفترة ويعود للحياة بشكل تدريجي.





كانت حالة أحمد رفعت مستقرة إلى حد كبير بعد تخطيه مرحلة الخطر، والمتابعة الطبية المستمرة ، حيث أكد الأطباء أن اللاعب يتحسن بشكل جيد، وأقترب من المرحلة التالية، قبل أن يتعرض لإنتكاسة تؤدي بحياته بعد تعرضه لأزمة قلبية.



تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي:



حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – محمد السيد - ترافيس موتيابا -مهاب ياسر – إبراهيما نداي.

خط الهجوم : عمار ياسر

تشكيل الإسماعيلي لمباراة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: محمد نصر – عماد حمدي – محمد دسوقي – عبد الكريم مصطفى.

في خط الوسط: محمد عبد السميع – هشام محمد – عبد الرحمن مجدي – مروان حمدي.

خط الهجوم: خالد النبريصي – إيريك تراوري .

