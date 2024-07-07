الشاذلي: اتحاد الغوص والإنقاذ يستعد لموسم قوي والبداية مع بطولة العالم للسباحة بالزعانف

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الاتحاد المصري للغوص برئاسة كابتن سامح الشاذلي لموسم قوي مليء بالبطولات العالمية وتأتي ضربة البداية مع بطولة العالم للسباحة بالزعانف في حمامات السباحة للكبار والمقرر إقامتها بمدينة بلجراد بصربيا خلال الفترة من 10 وحتى 17 يوليو.

وتضم قائمة منتخب مصر 6 سباحين وهم: احمد هشام - طارق حسن - احمد عوض - حسن الدفراوى - مهاب ايهاب - أحمد تامر.

ويقود الفريق المدرب هشام صديق، ويرأس البعثة في البطولة أشرف البكل عضو مجلس الإدارة ويرافقه مجدي ابو عرام عضو مجلس إدارة الاتحاد إداريا، كما يرافق البعثة على نفقته الخاصة سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ.

وصرح كابتن سامح الشاذلي أن المشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في حمامات السباحة للكبار ببلجراد تأتي ببعثة صغيرة مكونة في أغلبها من السباحين الناشئين أما باقي لاعبي المنتخب يستعدون بشكل مكثف للبطولة الأهم وهي بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة والمقرر إقامتها 24 سبتمبر في مارسيليا بفرنسا، وسنخوض هذه البطولة بالمنتخب كاملًا للمحافظة على اللقب الذي توجنا به العام الماضي في صربيا، وستقام تصفيات لاختيار المنتخب المشارك 30 يوليو بالإسكندرية لاختيار أفضل العناصر أصحاب أفضل الأرقام للمشاركة في البطولة.

وعلى صعيد آخر يخوض المنتخب المصري للإنقاذ بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 أغسطس الى 2 سبتمبر باستراليا وتقام على هامش البطولة الجمعية العمومية للإنقاذ والتي تشهد ترشح سامح الشاذلي على منصب رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة التي تحظى باهتمام كبير من الدولة ضمن مبادرة مصر للغرقى وايضًا كرياضة حيث استطاعت مصر حصد 4 ميداليات في أخر نسخة من بطولة العالم للإنقاذ التي أقيمت في ايطاليا بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية.

وأضاف الشاذلي: سيشارك اتحاد الغوص والإنقاذ في مهرجان العلمين

حيث يشارك فيه الغواص صدام كيلاني صاحب الرقم العالمي المسجل في جينيس ريكورد بالمكوث تحت الماء 160 ساعة متواصلة، ويهدف كيلاني إلى كسر رقمه العالمي في حدث كبير.

واختتم الشاذلي تصريحاته مؤكدًا أن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ يهدف دائمًا رفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية ويطمح الاتحاد هذا الموسم الاستمرار في انجازات الموسم الماضي.