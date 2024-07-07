ميكالي يختار النني قائدا لمنتخب مصر الأولمبي في الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيو ميكالي، على منح محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي السابق شارة القيادة في أولمبياد باريس.



جاء سبب قرار ميكالي أن محمد النني يعتبر أكبر اللاعبين سنًا، وعليه سيكون قائد منتخب مصر الأولمبي في الأولمبياد.

ووضع ميكالي أحمد السيد زيزو في المرتبة الثانية في ترتيب قادة اللاعبين بعد النني، وجاء إبراهيم عادل ثالثا في الترتيب.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض أولمبياد باريس 2024، ويقع في مجموعة تضم كل من إسبانيا، وأوزبكستان، والدومينيكان.

وينتظم المنتخب الأولمبي تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى معسكر مغلق بالقاهرة يختتم الأربعاء المقبل قبل المغادرة إلى مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادا لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو .

