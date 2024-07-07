شوط أول سلبي بين الزمالك والإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهى الشوط الأول بين الزمالك والإسماعيلي بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.





وأرتدي لاعبو الفريقين الشارة السوداء حدادا على روح أحمد رفعت الذي وافته المنية أمس السبت بعد تعرضه لأزمة قلبية، ليرحل عن عالمنا بعمر يناهز الـ 31 عاما.

حاول لاعبو الزمالك تسجيل الهدف الأول في أكثر من مناسبة لكن باتت محاولاته بالفشل، بينما كان الإسماعيلي كان الأكثر استحواذا وضغطا هجوميا خلال الشوط الأول.

وفي الدقيقة 18 تسديدة من إريك تراوري من الجانب الأيمن لمرمى لكنها تمر من فوق القائم، ثم في الدقيقة 28 تسديدة من مروان حمدي من خارج منطقة الجزاء لكن تمر دون خطورة، على عكس الزمالك الذي لم يسدد أي كرة على المرمى.

ويفقد الزمالك نجمه أحمد السيد زيزو، بعد إنضمامه لمعسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – محمد السيد - ترافيس موتيابا -مهاب ياسر – إبراهيما نداي.

خط الهجوم : عمار ياسر .

تشكيل الإسماعيلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: محمد نصر – عماد حمدي – محمد دسوقي – عبد الكريم مصطفى.

في خط الوسط: محمد عبد السميع – هشام محمد – عبد الرحمن مجدي – مروان حمدي.

خط الهجوم: خالد النبريصي – إيريك تراوري .