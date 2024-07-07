الإسماعيلي يتقدم بالهدف الأول أمام الزمالك بأقدام عبدالرحمن مجدي

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الإسماعيلي بالهدف الأول أمام الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل عبدالرحمن مجدي الهدف الأول لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 69 بعد تسديدة سكنت شباك الزمالك.

تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – محمد السيد - ترافيس موتيابا -مهاب ياسر – إبراهيما نداي.

خط الهجوم : عمار ياسر .

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي لمباراة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: محمد نصر – عماد حمدي – محمد دسوقي – عبد الكريم مصطفى.

في خط الوسط: محمد عبد السميع – هشام محمد – عبد الرحمن مجدي – مروان حمدي.

خط الهجوم: خالد النبريصي – إيريك تراوري .