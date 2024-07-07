توقف قلبه وأوجع قلوبنا .. جماهير الزمالك تنعي أحمد رفعت من مدرجات ستاد القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت جماهير نادي الزمالك المتواجده الان في مدرجات استاد القاهره الدولي لمتابعه مواجهه الفريق الابيض امام الاسماعيلي لحساب مواجهات الدوري الممتاز رساله تأثر ودعم لوفاة الراحل احمد رفعت نجم المنتخب الوطني.

وحملت جماهير الفريق الابيض لافتات تحمل عبارات وصور للاعب الراحل وتضمنت عبارة : توقف قلبه واوجع قلوبنا في الجنة يا رفعت.

كان اللاعب الراحل قد غادر دنيانا صباح امس السبت عن عمر 31 عام بعد فترة صراع مع المرض بدأت منذ شهر مارس الماضي بسقوطه بصوره مفاجئة خلال فعاليات مواجهة فريقه امام الاتحاد السكندري بالاسكندرية لحساب منافسات الدوري.

وعلى اثرها دخل في غيبوبة وعانى من مشاكل في الدورة الدموية وكفاءة القلب إلى أن استرد وعيه بشكل تام وغادر المستشفى بضعة اشهر قبل أن يلقى وجه ربه.