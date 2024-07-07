وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن الزي الرسمي لبعثة مصر بدورة الألعاب باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - قبل السفر للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية...

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر ادريس، رئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الزي الرسمي لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.

بحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الدكتور علاء جبر، نائب أول رئيس اللجنة الأولمبية، الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، وممثلي شركة كونكريت وبوما الراعي الرسمي لزي البعثة المصرية، وعدد من أعضاء اللجنة الاولمبية والبارالمبية وكذلك عدد من السادة رؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة، ولفيف من السادة الحضور.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتواجده اليوم مع جميع الابطال المصريين الأولمبيين والبارالمبيين، للإعلان عن الزي الرسمي للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب بباريس 2024.

مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والرعاية للبعثة المصرية من خلال التنسيق المستمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية، والذي ساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية على المستوى الدولي.

مؤكداً أن ما تشهده الرياضة المصرية من نهضة وتطور في الوقت الحالي هو نتاج الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، من خلال وضع خطط واستراتيجيات طموحة لتطوير البنية التحتية الرياضية واكتشاف المواهب وتدريبها.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه قائلا: "نحن جميعا على ثقة بأنّ لاعبي مصر سيُقدمون أداءً مشرفًا ويحققون نتائج تسعد الجماهير المصرية في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024،.

ومن جانبه اشاد المهندس ياسر ادريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يحرص وزارة الشباب والرياضة على إتاحة مصادر متنوعة لدعم البعثة خلال الفترة الماضية وخاصة من خلال التعاون مع القطاع الخاص وهو ما أدى لحصول الطفرة الحالية سواء في المعسكرات للرياضيين او الإنشاءات وأيضاً الأداء الذي ظهر عليه اللاعبين خلال المنافسات المختلفة ويظهر ذاك جليا في عدد اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية والتي وصل عددهم الى الان 149 لاعب ولاعبة.

فيما تقدم الدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تطوير الرياضة البارالمبية صفة خاصة والرياضة ككل بصفة عامة، مؤكدًا انه بسبب الجهود الكبيرة المبذولة من السيد وزير الشباب والرياضة تم توفير عقد الرعاية وهو ما أسعد جميع اللاعبين والرياضيين البارالمبيين في مصر، مؤكدا أن هذه الرعاية لم تحدث من قبل.

كما أعرب رئيس اللجنة البارالمبية عن سعادته بالرعاية الكبيرة التي حصلت عليها اللجنة البارالمبية وكذلك اللاعبين البارالمبيين في مصر، وهو ما لم يحدث من قبل.

ومن جانبه أوضح يوهان فيليب، العضو المنتدب لشركة بوما بالشرق الاوسط، قائلا: "نود ان نعرب عن فخرنا وسعادتنا الكبيرة للمشاركة في المشاركة مع البعثة الرسمية لمصر وتصنيع الزي الرياضي الخاص بالبعثة".

واضاف قائلا: "نحن في شركة بوما نعرف مدي أهمية وتأثير الرياضة وقوتها الناعمة التي تستطيع من خلاله احداث تغيير كبير في العالم أجمع، ولذلك حرصت الشركة على التعاون المثمر والجاد مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية والبارالمبية المصرية من أجل المساعدة في النهوض بالرياضة المصرية".



فيما أعرب الأستاذ محمد طلعت، نائب رئيس مجلس ادارة شركة كونكريت والعضو المنتدب، عن سعادته في المشاركة في رعاية وتصميم الزي الرسمي للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب بباريس، مشددا على حرص الشركة بالتعاون مع الوزارة واللجنة الاولمبية في صنع ملابس تكون علامة مميزة لكل اللاعبين المصريين والتي تعبر عن الروح المصرية والاصالة، وهذا ايمانا وعرفانا بمدي اهمية الدور الكبير الذي ستظهر عليه البعثة خلال مشاركتها.