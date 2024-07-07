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ساري يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمباراة بيراميدز

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد ساري، مدرب فريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة نظيره  بيراميدز ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الممتاز لكرة القدم، والتي تقام بينهما غداً الاثنين على استاد الإسكندرية.
 


وتبدأ مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جاء قائمة الاتحاد السكندري لمباراة بيراميدز على النحو التالي:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمر صلاح

في خط الدفاع: شريف رضا، أبو سليمه، عمرو صالح، سيف تقا، أحمد غنيم، كريم الديب
في خط الوسط: مورو ساليفو، خالد الغندور، عبدالغني محمد، عمر الوحش، أحمد ، فرانك الآن، فوزي الحناوي، ناصر ناصر، فان ديرك

في خط الهجوم: أحمد عيد، مابولولو، عموري
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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