التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي، بالتعادل السلبي، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأحد.

وبدأت أحداث مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبوظبي.

وجاء الشوط الأول سلبيًا بين الفريقين، لم تكن هناك محاولات كثيرة على المرمى من جانب الزمالك والإسماعيلي.

اقرأ أيضًا: رسالة مؤثرة من إمام عاشور بعد وفاة أحمد رفعت

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عاطف – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – محمد السيد – ترافيس موتيابا -مهاب ياسر – إبراهيما نداي.

خط الهجوم : عمار ياسر .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، عمر عبد العزيز وحازم أسامة و سيد عبد الله “نيمار” ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر ويوسف أوباما و مصطفى شلبي وسيف الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، حصدها الأبيض من 23 مباراة.